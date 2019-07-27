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Ситуация на Украине 20 минут назад
Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения главы Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, скандальное видео с участием которого появилось на просторах украинских СМИ.
На кадрах, которые опубликовало издание Страна.ua, запечатлен инцидент, случившийся в 2018 году. Сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль Глуховери с водителем за нарушение правил дорожного движения. Он стал возмущаться тому, что его остановили. В результате самих правоохранителей задержало вооруженное подразделение МВД "Корд", арестовав их. Затем патрульных привели в кабинет Глуховери, где тот потребовал с них объяснения за остановку автомобиля.
Зеленский на своей странице в Facebook написал пост, в котором потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности. Также глава украинского государства сообщил, что ждет от главы Госбюро расследований Романа Трубы быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам.
Зеленский отметил, что увиденное шокировало его "цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом живут над законом". Президент Украины подчеркнул, что у него после просмотра изначально вовсе не было слов — даже нецензурных. "Но они быстро нашлись", — добавил Зеленский.
Глава украинского государства, воспользовавшись случаем, обратился ко всем чиновникам страны с предупреждением о том, что больше ни они, ни их друзья не будут стоять над законом. "Лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите", — резюмировал Зеленский.
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