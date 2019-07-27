Выезд на встречную полосу закончился гибелью водителя под Красноярском. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшую пятницу, 26 июля, на трассе около деревни Старцево в Красноярском крае.

На записи видно, что водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью".

Основной удар пришелся в водительское место, 42-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, скончался на месте ДТП, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.