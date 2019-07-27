Формула-1. Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Германии

На 11-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит в Германии, завершилась квалификация. Победу в ней одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Он показал лучшее время, проехав один из кругов за 1 минуту 11,767 секунды.

Вторым оказался голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,346). Третьим стал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас (+0,362).

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял 14-е место. Его партнер по команде Александер Албон показал 17-й результат. Худшим же стал Себастьян Феттель из Ferrari, из-за потери мощности двигателя не сумевший показать квалификационное время.

Напомним, что гонка Гран-при Германии состоится 28 июля. Она начнется в 16:10 по московскому времени.