В Польше почтили память убитого мальчика из России

Жители Польши почтили память пятилетнего Давида Жуковского, которого жестоко убил его же отец.

В среду служба прошла в католическом костеле города Гродзиск-Мазовецкий. На следующей неделе панихида состоится в православном кафедральном соборе во имя Святой равноапостольной Марии Магдалины.

Также местные жители устроили символическое прощание, выпустив в небо сотни воздушных шаров.

Давид жил со своей семьей в Польше. 10 июля отец забрал мальчика и увез в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что мужчина погиб под колесами поезда. Следствие рассматривает версию самоубийства, потому что у того были серьезные финансовые трудности из-за лудомании, кроме того, мужчина был склонен к проявлениям насилия.

Ребенка искали экстренные службы, БПЛА, волонтеры и даже экстрасенсы. 20 июля тело было найдено.

Ведется расследование, передает ТАСС.