Министр связи Носков раскритиковал законопроект о значимых инфоресурсах

Внесенный накануне в Госдуму законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах не нашел поддержки у министра связи России Константина Носкова. Документ предусматривает, что владеть такими значимыми ресурсами может только российская компания, при этом доля иностранного владения в ней будет ограничена 20 процентами.

Автора документа — член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин — рассказал, что его законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, ориентированные на российский рынок. В частности, это "Яндекс" и Mail.ru Group.

По словам главы Минкомсвязи, он "не видел самого законопроекта, но саму идею категорически не поддерживает", передает РИА Новости. Компании, против которых фактически направлен законопроект — в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, — российское национальное достояние, говорит министр. Благодаря им у России есть шанс занимать в дальнейшем достойное место в цифровом мире и успешно конкурировать там — как минимум, внутри страны и на рынке русскоязычных стран.

Компании, подобные "Яндексу" и Mail.ru, отметил Носков, "существуют благодаря тому, что в свое время государство не закрутило гайки". Перекручивать эти гайки, по его мнению, и сейчас не нужно и не имеет смысла. Правительство, получив данный законопроект, отдельно рассмотрит его, но на уровне идеи, говорит министр, он категорически против.

Глава Минкомсвязи добавил, что подобные "необдуманные и необсужденные инициативы", выливаясь в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов, имеющих опционы в компаниях "Яндекс" и Mail.ru. Соответственно, доходы и зарплаты этих специалистов существенно падают, отметил Носков, и ему "очень не хочется, чтобы эти ребята начинали смотреть в сторону других стран".

В компании "Яндекс" накануне также выступили против подобной инициативы, заявив, что если законопроект будет принят, это может разрушить уникальную экосистему российского интернет-бизнеса, а жертвами подобного катаклизма станут прежде всего пользователи. При этом "Яндекс" готов участвовать в обсуждении этого законопроекта.

По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, новый законопроект негативно скажется на иностранных инвестициях, что, в свою очередь, ухудшит экономическое положение российских IT-компаний.