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27 июля 201919:58

Cargo Dragon состыковался с МКС

EPA

Американский космический корабль Cargo Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщается на сайте NASA. Стыковка произошла в 19.01, ею управлял американский астронавт Ник Хейг с помощью команд из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне. Корабль был захвачен 17-метровой рукой-манипулятором Canadarm-2.

Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал 26 июля с мыса Канаверал и доставил на МКС более двух тонн груза. Это в первую очередь продукты, а также оборудование и расходные материалы для экспериментов и научных опытов. Во время них будет использоваться космический биомедицинский 3D-принтер, на котором можно печатать ткани сердца и других внутренних органов. Прибор "составит компанию" российскому биопринтеру. С его помощью совершены уже несколько опытов по 3D-печати живых клеток в условиях микрогравитации.

Это уже 18-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Корабль будет находиться в составе МКС почти месяц. 20 августа его выведут с орбиты, спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Ожидается, что корабль доставит на Землю результаты экспериментов. Общий вес груза превысит более 1,5 тонны.

Сейчас на МКС находится международный экипаж, состоящий из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.

 

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