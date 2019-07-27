Наставник "Тамбова" Григорян назвал Кононова топ-тренером

Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Александр Григорян после победы над московским "Спартаком" в третьем туре чемпионата России вступился за своего коллегу Олега Кононова. Он заявил, что все команды нынешнего наставника красно-белых играли в интеллектуальный и комбинационный футбол.

"Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет выдающимся тренером", – цитирует Григоряна Чемпионат.com.

Напомним, что "Тамбов" в третьем туре чемпионата России по футболу обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Встреча прошла в Саранске.