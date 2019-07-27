Путин предложил родным погибших подводников "поговорить по-семейному"

Российский лидер Владимир Путин встретился с семьями офицеров-подводников, погибших в начале лета в Баренцевом море, чтобы "по-семейному" поговорить о вопросах поддержки.

Президент принес свои соболезнования, добавив, что не хочет бередить раны родственников. И предложил им самим сказать, на что нужно обратить внимание, что нужно сделать, чтобы обеспечить будущее детей и помочь женам и матерям.

2 июля Минобороны РФ сообщило, что 14 моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. 3 июля стали известны их имена. 4 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на аппарате была ядерная установка, она не пострадала. 5 июля четырем погибшим присвоили звание Героя России, остальных наградили орденом Мужества посмертно, передает "Интерфакс".