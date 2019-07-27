Тема:

Гибель моряков-подводников 25 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 июля 201921:38 Салима Зариф

Детям погибших подводников предложили подумать о военной карьере

Детям погибших подводников предложили подумать о военной карьере

Слова соболезнования прозвучали на встрече Владимира Путина с семьями моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море. Президент предложил обсудить, какая нужна помощь и поддержка всем им — женщинам и детям, которые потеряли своих самых близких.

Теперь они все как одна семья. Близкие погибших моряков — их сплотило общее горе. Маленькая Ася — дочь капитана 1-го ранга Владимира Абанкина — поначалу немного стесняется. Заходит президент. Встают сначала военные, а после и все остальные. Президент жмет руку Елене Филиной, вдове Героя России, кавалера четырех орденов Мужества Николая Филина.

Минобороны поддерживает каждую семью. Несовершеннолетние дети будут обеспечиваться денежным довольствием в том объеме, которое при жизни получали их отцы. Решены все проблемы с ипотечными кредитами.

Среди родных погибших подводников — семьи всех, кто посмертно удостоился золотой звезды Героя России. Вдова капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева — на седьмом месяце беременности. Ребенка ждет в сентябре. Дмитрию Соловьеву присвоено звание Героя России. Посмертно. Известно, что именно он вывел из горящего отсека гражданского специалиста и задраил за ним люк.

Вдова и 20-летняя дочь Константина Сомова. Вдова и 14-летний сын еще одного Героя России — Андрея Воскресенского. Родные Дениса Опарина. Его отец — как теперь и сын — Герой России. Здесь же и отец одного из самых молодых подводников — Михаила Дубкова — контр-адмирал Игорь Дубков. Родители, вдовы, дети — они еще не до конца осознали, что произошло.

14 героев-подводников похоронены на Серафимовском кладбище Петербурга. Через год там появится памятник.

Детям министр обороны Сергей Шойгу предлагает подумать о военной карьере, поступить в вузы Минобороны. Как бы то ни было, будущие поколения подводников будут воспитываться на примере отцов.

Все подводники знают фразу легендарного командира "К-23" Магомеда Гаджиева: "Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают". Они все разделили одну на всех общую судьбу, из глубин гидрокосмоса шагнув в бессмертие.

Ранее по теме

Сейчас

20:54

Самолет упал в Оку: подняты тела погибших

20:25

Макрон назвал дату и место встречи с Путиным

19:44

Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

19:24

Cargo Dragon состыковался с МКС

18:29

Соболь получила штраф

17:58

Президент встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

17:28

Шведов арестован вслед за Султановым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: Россия не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу

Путин: Россия не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу

1 час назад
Самолет упал в Оку: подняты тела погибших

Самолет упал в Оку: подняты тела погибших

59 минут назад
Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

2 часа назад
Детям погибших подводников предложили подумать о военной карьере

Детям погибших подводников предложили подумать о военной карьере

26 минут назад
"Лав де труа на пляже": фото Зеленского возмутило соцсети

"Лав де труа на пляже": фото Зеленского возмутило соцсети

2 часа назад
Забастовка и ливень: аэропорт Барселоны отменяет рейсы

Забастовка и ливень: аэропорт Барселоны отменяет рейсы

1 час назад
Тайное стало явным: нацисты из "Азова" подорвали солдат ВСУ

Тайное стало явным: нацисты из "Азова" подорвали солдат ВСУ

4 часа назад
Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

Последние минуты Вероники Никоновой: муж рассказал, как пытался спасти актрису

6 часов назад
Шведов арестован вслед за Султановым

Шведов арестован вслед за Султановым

4 часа назад
Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом

Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом

4 часа назад
Московская жара поставила рекорд перед ультраполярным вторжением

Московская жара поставила рекорд перед ультраполярным вторжением

4 часа назад
В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

6 часов назад
Погибших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов похоронили в соседних могилах

Погибших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов похоронили в соседних могилах

12 минут назад
Авиакатастрофа в Подмосковье: пилот будто играл со штурвалом

Авиакатастрофа в Подмосковье: пилот будто играл со штурвалом

7 минут назад
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным

Макрон назвал дату и место встречи с Путиным

1 час назад
Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

Нужна помощь: Арине Васильевой требуется операция для восстановления слуха

25.07.2019 11:15
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Ситуация вокруг Ирана: Россия надеется, что ЕС не ограничится словами

Ситуация вокруг Ирана: Россия надеется, что ЕС не ограничится словами

59 минут назад
"Краснодар" разгромил "Сочи" в третьем туре чемпионата России

"Краснодар" разгромил "Сочи" в третьем туре чемпионата России

1 час назад
Российские пляжники выиграли европейскую квалификацию к чемпионату мира

Российские пляжники выиграли европейскую квалификацию к чемпионату мира

1 час назад
Ас-Себси похоронили в тунисской столице

Ас-Себси похоронили в тунисской столице

1 час назад
Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить "политические атаки"

Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить "политические атаки"

2 часа назад
Министр связи Носков раскритиковал законопроект о значимых инфоресурсах

Министр связи Носков раскритиковал законопроект о значимых инфоресурсах

3 часа назад
Соболь получила штраф

Соболь получила штраф

3 часа назад
Новичок РПЛ "Тамбов" расправился со "Спартаком"

Новичок РПЛ "Тамбов" расправился со "Спартаком"

3 часа назад
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

3 часа назад
В Польше почтили память убитого мальчика из России

В Польше почтили память убитого мальчика из России

3 часа назад
Итальянец Нибали победил на очередном этапе "Тур де Франс"

Итальянец Нибали победил на очередном этапе "Тур де Франс"

3 часа назад
Число жертв поджога студии аниме возросло до 35

Число жертв поджога студии аниме возросло до 35

5 часов назад
Клинцевич отметил пикантность истории Хиггинса

Клинцевич отметил пикантность истории Хиггинса

6 часов назад
Пловец Минаков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 100 м баттерфляем

Пловец Минаков завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 100 м баттерфляем

6 часов назад
Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии

Российские разведывательно-дозорные машины добрались до Сербии

7 часов назад
Поклонская дала Зеленскому совет и напомнила о Божьем промысле

Поклонская дала Зеленскому совет и напомнила о Божьем промысле

7 часов назад
Пушков прокомментировал результат опроса немцев об отношениях с Россией

Пушков прокомментировал результат опроса немцев об отношениях с Россией

7 часов назад
Пропавшие в Дагестане дети найдены мертвыми

Пропавшие в Дагестане дети найдены мертвыми

7 часов назад
Итальянские ватерполисты завоевали золото на чемпионате мира в Кванджу

Итальянские ватерполисты завоевали золото на чемпионате мира в Кванджу

8 часов назад
Волкер уточнил, чего США ждут от России и как работает демократия

Волкер уточнил, чего США ждут от России и как работает демократия

9 часов назад
Косово лишилось признания еще одной страны

Косово лишилось признания еще одной страны

9 часов назад
Медики лечебного центра Минобороны обманом повысили себе зарплату. Возбуждено дело

Медики лечебного центра Минобороны обманом повысили себе зарплату. Возбуждено дело

9 часов назад
Россиян со Stena Impero проведали сотрудники посольства в Тегеране

Россиян со Stena Impero проведали сотрудники посольства в Тегеране

9 часов назад
4 города мира, в которых очень жарко

4 города мира, в которых очень жарко

10 часов назад
Что не так с МОМО: в Японии частная ракета после запуска упала в море

Что не так с МОМО: в Японии частная ракета после запуска упала в море

10 часов назад
Легендарные Doom и Doom II стали доступны на всех смартфонах

Легендарные Doom и Doom II стали доступны на всех смартфонах

12 часов назад
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

26.07.2019 19:23
WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

WhatsApp заработает на компьютерах без смартфона

26.07.2019 18:51
Число россиян, для которых платежи за ЖКХ стали неподъемными, выросло в два раза

Число россиян, для которых платежи за ЖКХ стали неподъемными, выросло в два раза

26.07.2019 18:35
Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

Фантомасу и не снилось: Toyota через год покажет летающий автомобиль в действии!

26.07.2019 18:14