Ученые отследили маршрут бывших узников китовой тюрьмы

Ученые отследили маршрут косаток, которых выпустили из так называемой китовой тюрьмы в Приморье. Вопреки опасениям пока животные вполне успешно осваиваются на свободе. Одна молодая самка даже присоединилась к диким сородичей. Но перед этим по старой памяти хорошо подкрепилась у рыбаков.

Первые дни на свободе. Молодая самка угодила в сети. Запах свежевыловленного лосося не дал проплыть мимо. Все решил один взмах плавника. Косатка доверилась, перевернулась на спину. Счастливый финал.

Ее, доверчивую и неопытную, в район Шантарских островов выпустили неделю назад. Вместе со старшими товарищами. Но в океане их пути разошлись.

"Ее встреча с людьми и питание были не стереотипным поведением, а просто эпизодическим. Вот встретилась ей сетка, полная рыбы, чего ж не поесть! Поела и пошла дальше", — сказал Вячеслав Бизиков, заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Есть сигнал с передатчика. Выпущенные из китовой тюрьмы косатки в Охотском море "наматывают на плавники" милю за милей. Специалисты Института океанографии фиксируют каждый маневр. Кривые на карте — линии жизни, пускай и причудливые. Главное — животные свободны.

Узникам ржавых бассейнов за тысячи километров к югу такая жизнь пока только снится. То, из-за чего комплекс вольеров в бухте Средняя и называют китовой тюрьмой: забор с колючей проволокой, бдительная охрана, а главное — полная изоляция животных от человека и естественной среды обитания.

Белухи готовы буквально выпрыгнуть из вольера. Тянутся к бортику. Животные, которые привыкли за день преодолевать сотни миль, уже год в этих тесных ваннах. В тюрьме остаются 81 белуха и 5 косаток. Им остается продержаться еще немного. Каждые две недели небольшая группа млекопитающих обретает свободу.