Расходы на питание эвакуированных из-за паводка будут увеличены

Для жителей Приамурья, эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР) из-за паводка, увеличат расходы на еду. С 29 июля суточный рацион будет составлять 450 рублей на человека. Такое поручение дал губернатор Амурской области Василий Орлов, который посетил ПВР в Мазановском районе.

С 21 июля в бассейне реки Зея и ее притока Селемджи проходит паводок. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 593 частных жилых дома, большая часть из них находится в Мазановском районе Приамурья.

Всего из зоны подтопления эвакуировано 980 человек. В пунктах временного размещения находятся 444 человека, передает РИА Новости.