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27 июля 201920:10

Рублев стал финалистом турнира в Гамбурге

EPA

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в полуфинале турнира серии ATP, который проходит в Гамбурге. В трех сетах он одолел сопротивление Пабло Карреньо-Бусты со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 52 минуту.

В финале россиянин сразится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили, ранее переигравшим представителя Германии Александра Зверева, посеянного на турнире под вторым номером.

Напомним, что призовой фонд турнира в Гамбурге превышает 1,7 миллиона евро.

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