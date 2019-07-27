Ас-Себси похоронили в тунисской столице

Президент Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси похоронен в столице государства, сообщает телеканал Sky News Arabia, который транслировал церемонию прощания и похорон.

Аль-Баджи Гаид ас-Себси занимал пост президента после народного восстания в 2014 году и считался первым лидером, избранным демократическим путем. Он скончался в минувший четверг в военном госпитале на 93-м году жизни. В последние месяцы жизни он нередко попадал в медучреждения с обострениями хронических заболеваний.

Президента провожали в последний путь тысячи граждан. В официальной церемонии прощания приняли участие президенты Франции, чьей колонией Тунис являлся до 1956 года, а также Португалии, Алжира, короли Испании и Марокко, эмир Катара, лидеры Палестины, Ливии и делегации других стран.

Временно исполняющим обязанности президента назначен спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер. Досрочные выборы президента Туниса состоятся 15 сентября.