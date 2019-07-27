27 июля 201920:45
Российские пляжники выиграли европейскую квалификацию к чемпионату мира
Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации к мировому первенству-2019 встречалась с командой Италии. Игра, состоявшаяся в Москве, завершилась победой подопечных Михаила Лихачева со счетом 7:1. Россияне выиграли все матчи квалификации.
В составе победителей дубль оформил Федор Земсков. Также за нашу команду отличились Артур Папортный, Максим Чужков, Юрий Крашенинников и Антон Шкарин. Еще один гол оказался на счету итальянского футболиста.
В финальную часть чемпионата мира, который пройдет в конце ноября 2019 года в Парагвае, от Европы отобрались россияне, белорусы, итальянцы, португальцы и швейцарцы.
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