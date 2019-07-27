Ситуация вокруг Ирана: Россия надеется, что ЕС не ограничится словами

О необходимости "удвоить усилия", реализуя предложение высокого представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерики Могерини по иранскому вопросу, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат надеется на то, что за словами из Брюсселя о возможности расширения действия механизма INSTEX на торговлю иранской нефтью последуют конкретные дела, пишет ТАСС.

По мнению Рябкова, вопрос спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) необходимо рассматривать на уровне министров иностранных дел. Однако Франция, Германия, Великобритания (страны "евротройки") пока не продемонстрировали готовности к такому варианту решения вопроса.

Говоря о ситуации с задержанием танкеров и созданием США морской коалиции в Ормузском проливе, представитель российского МИД отметил, что эти инциденты на отразятся на встрече "пятерки" и Ирана в Вене.

Заседание Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки состоится в воскресенье. Россия будет настаивать на сокращении обязательств Ирана. Это оставляет возможность для спасения сделки, заявил Рябков.