Самолет упал в Оку: подняты тела погибших

Водолазы извлекли из воды двух погибших при крушении гидросамолета "Лэйк" в Серпуховском районе.

Сам самолет доставали при помощи плавучего крана, для его погрузки из Серпухова прибыла баржа, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о падении самолета, вылетевшего из аэродрома Дракино, случившегося вследствие столкновения с линией электропередач.