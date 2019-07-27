"Краснодар" разгромил "Сочи" в третьем туре чемпионата России

Футбольный клуб "Краснодар" в матче третьего тура чемпионата России дома обыграл новичка РПЛ "Сочи". "Быки" трижды поразили ворота соперника. Дубль оформил Иван Игнатьев. Итоговый счет – 3:0 в пользу хозяев поля.

Игнатьев дважды отличился в первом тайме, забив на 14-й и 42-й минутах встречи. Точку в матче поставил Магомед-Шапи Сулейманов, отличившись на 80-й минуте.

"Краснодар" с шестью очками возглавил турнирную таблицу чемпионата России. "Сочи" остался на последнем месте, уступив во всех трех играх турнира.