Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Юрмале

Россиянка Анастасия Потапова зачехлила ракетку на теннисном турнире в Юрмале, чей призовой фонд превышает 225 тысяч долларов. В полуфинальном поединке она не сумела справиться с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.

Россиянка уступила сопернице в двух сетах со счетом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

В финале Севастову ожидает польская спортсменка Катаржина Кава, ранее переигравшая американку Бернарду Пера со счетом 6:2, 6:3.