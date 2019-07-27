"Аякс" обыграл ПСВ в матче за Суперкубок страны

Футболисты амстердамского "Аякса" в девятый раз стали обладателями Суперкубка Нидерландов, одержав победу над ПСВ из Эйндховена со счетом 2:0. Встреча между ними прошла в Амстердаме.

В составе победителей отличились Каспер Дольбер (1-я минута) и Дэйли Блинд (53-я).

Эта победа стала для команды Эрика тен Хага девятой в Суперкубке страны. Напомним, что в сезоне-2018/19 "Аякс" выиграл чемпионат Нидерландов.