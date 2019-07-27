Теннисистка Самсонова остановилась в шаге от финала в Палермо

На теннисном турнире в Палермо завершился полуфинальный матч между россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Швейцарии Джил Тайхманн. Теннисистка из России не смогла справиться с соперницей, уступив ей в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.

Встреча между ними продолжалась 1 час 18 минут. В финале Тайхманн сразится с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) – Паула Бадоса (Испания).

Призовой фонд турнира в Палермо превышает 225 тысяч долларов.