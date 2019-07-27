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27 июля 201923:08

Авиаудар по рынку в Идлибе: 11 человек погибли

Twitter / CTV News

В субботу мощный авиаудар правительственных войск по оживленному рынку на северо-западе Сирии, куда местное население приезжает за продуктами и предметами первой необходимости, стал причиной гибели 11 человек, шестеро из которых – дети до 14 лет.

По заверению властей, удар был направлен на боевиков "Аль-Каиды" (запрещено в России).

На прошлой неделе был серьезно разрушен один из центральных городов провинции Идлиб – Ариха.

По данным Совета по правам человека, с 30 апреля было убито не менее 450 мирных жителей, из них только 100 последние 10 дней, передает "Ассошиэйтед Пресс".

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