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27 июля 201923:14

В Левокумском районе Ставрополья в ДТП погибли три человека

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В Левокумском районе Ставрополья произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, в том числе ребенок. Еще два человека пострадали, передает РИА Новости. На месте работают экстренные службы.

Во время движения по трассе водитель машины Nissan не справился с управлением. Произошло касательное столкновение с автомобилем "Лада-Приора", которая вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Погибший в аварии ребенок находился в машине без детского кресла.

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