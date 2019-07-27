"Динамо" может усилиться форвардом "Боруссии" Филиппом

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп в ближайшее время может оказаться в московском "Динамо". В настоящий момент руководство бело-голубых ведет переговоры с представителями "шмелей" о переходе 25-летнего футболиста в стан столичной команды.

О возможной сделке между немецким и российским клубами сообщил журналист Марк Бехренбек на своей странице в Twitter. По его информации, в настоящий момент стороны обсуждают детали потенциальной сделки.

В минувшем сезоне Филипп провел за "Боруссию" 23 игры, забив в них два мяча. Его контракт с дортмундским клубом действует до лета 2022 года.