У берегов Крыма замечены два воздушных судна ВМС США

У берегов Крыма были замечены два воздушных судна ВМС США — противолодочный самолет P-8A Poseidon и судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Они проводили разведку.

Самолет Poseidon вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в 11:05 по времени Москвы. В 12:35 он появился над Черным морем и принялся курсировать у границ Крымского полуострова. В 16:00 по московскому времени самолет закончил разведку и улетел.

14:40 мск.

Патрулирование вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/IDArR4PFoL — PlaneRadar (@ua4wiy_) July 27, 2019

Второй разведчик, Lockheed ЕР-3Е Orion, в 12:10 по Москве стартовал с греческого полигона Суда-Бэй. Он появился у берегов Крыма в 14:40 и дважды облетел восточные границы республики, затем переместился к юго-западным рубежам. Разведчик приближался к берегу на 32 километра, передает РИА Новости.

Днем ранее у берегов Крыма были замечены три американских разведывательных самолета. Депутат крымского парламента Иван Шонус выразил обеспокоенность возросшей активностью воздушных разведчиков и призвал США прекратить слежку, которая не вяжется в политикой дружеских, партнерских отношений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что уникальная крымская межвидовая группировка войск обеспечивает надежную защиту полуострова и "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток нарушить границы страны.