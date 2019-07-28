Суд разрешил Трампу взять у Пентагона 2,5 миллиарда долларов на мексиканскую стену

Дональд Трамп может победить в споре с демократами по строительству стены на границе с Мексикой. Верховный суд США разрешил президенту взять два с половиной миллиарда долларов у Пентагона.

Еще три с половиной миллиарда Трамп намерен забрать из военных строительных фондов, и еще 600 миллионов — из фонда Минфина. Получится, что собрана вся необходимая сумма, передает телеканал "Россия 24".

Демократическое большинство в Конгрессе до сих пор пытается заблокировать любые попытки Трампа получить финансирование на строительство стены. Из-за этого США даже пережили самый длительный в истории шатдаун: три недели правительство не могло приступить к работе, не работали госорганы, не выплачивалась зарплата.