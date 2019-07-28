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Политическая нестабильность в Венесуэле 55 минут назад
Венесуэла сообщила о новом вторжении самолета США в воздушное пространство страны
Самолет-разведчик ВВС США снова без предупреждения вторгся в зону ответственности авиадиспетчеров Венесуэлы. Об этом сообщает стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы на своей странице в Twitter.
Как уточняется, американские самолеты вновь неправомерно вошли в зону ответственности Венесуэлы, тем самым нарушив международные соглашения и правила авиационной безопасности. В зону ответственности аэропорта Майкетии зашел самолет EP-3E Aries II, передает ТАСС. Во время пребывания в воздушном пространстве Венесуэлы самолет не выходил на связь с местными диспетчерами.
20 июля текущего года министерство обороны Боливарианской Республики заявило, что предназначенный для ведения воздушной разведки самолет ВВС США нарушил воздушное пространство страны. Самолеты Вооруженных сил Венесуэлы были направлены на перехват самолета-разведчика. Как заявили представители Южного командования ВС США, данный самолет выполнял задание в международном воздушном пространстве над Карибским морем.
По информации властей Венесуэлы, с начала года военные самолеты США вторгались в воздушное пространство Боливарианской Республики и зоны ответственности авиадиспетчеров Венесуэлы уже более 75 раз. По мнению правительства Венесуэлы, одной из задач этих самолетов являлся сбор информации.
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