"Они Россию выводили в океан": Минобороны обнародовало фото знаменитых флотоводцев

Ко дню Военно-морского флота России на сайте Минобороны появился новый раздел, посвященный знаменитым флотоводцам. Раздел, озаглавленный "Они Россию выводили в океан", содержит черно-белые и цветные фотографии и факты биографий главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, командиров легендарных кораблей и подлодок. На сайте представлены в том числе фотоснимки из семейных альбомов флотоводцев, никогда не публиковавшиеся ранее.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщает, что всего в разделе представлены более 30 военных моряков, способствовавших выходу РФ в Мировой океан. В начале раздела помещены фото главнокомандующих, стоявших у штурвала Советского и Российского флота последние 80 лет. Их именами называют корабли: это адмирал флота СССР Николай Кузнецов, адмирал Сергей Горшков – отец атомного флота России, адмирал Иван Юмашев, который участвовал в разгроме Квантунской армии, и другие. Следом представлены снимки и факты из жизни других флотоводцев, также внесших весомый вклад в развитие ВМФ. Не обойдены вниманием и инженеры и военные строители, сыгравшие важнейшую роль в становлении современного флота.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля. Праздник отмечается зрелищными парадами военных кораблей. Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге. В нем будут участвовать более 40 кораблей и подводных лодок, 41 воздушное судно, 10 парадных расчетов.