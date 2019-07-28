Скандал вокруг "Московского Митча": сенатора-республиканца сочли "российским активом"

Вокруг лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконелла разразился скандал. "Вина" сенатора в том, что он завернул два законопроекта, связанных с якобы имевшим место вмешательством Кремля в американские выборы. За это Washington Post назвала политика "российским активом", а по Twitter с подачи телеведущего канала MSNBC Джо Скарборо разошелся хэштег #MoscowMitch – "Московский Митч". В соцсети появилось множество карикатур и коллажей, передает РИА Новости.

В одном из коллажей использован кадр из киноленты "Красная жара". Вместо лица Арнольда Шварценеггера подставлено лицо сенатора Макконелла.

When is Moscow Mitch going to be indicted?

Just because he’s the so-called leader of the senate doesn’t make him above the law.

There’s no OLC memo that says you can’t indict a sitting senator. #MoscowMitch #LockHimUp pic.twitter.com/jr4wRXyTQj — April in TX (@BGHeaven) July 27, 2019

Припомнили политику и то, что компания "Русал" после снятия санкций объявила, что будет инвестировать в завод, расположенный в Кентукки. Именно от этого штата и избран Макконелл.

Sanctioned Russian Oligarch's Company to Invest Millions in New Aluminum Plant in Mitch McConnell's State.💡BINGO‼️This is Why #MoscowMitch Wouldn’t Bring”AMERICAN VOTER PROTECTION BILL” BEFORE SENATE.He Doesn’t Care About Russian🇷🇺 Domination.#trump https://t.co/qDZRQIAWEE — Cher (@cher) July 27, 2019

Один из отвергнутых Макконеллом законопроектов касался введения бумажных бюллетеней. В настоящее время во многих штатах используются только электронные. Второй законопроект требовал, чтобы кандидаты, члены их семей и сотрудники их штабов уведомляли ФБР о помощи, предложенной иностранными государствами.