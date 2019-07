Скандал вокруг "Московского Митча": сенатора-республиканца сочли "российским активом"

Вокруг лидера республиканского большинства в сенате США Митча Макконелла разразился скандал. "Вина" сенатора в том, что он завернул два законопроекта, связанных с якобы имевшим место вмешательством Кремля в американские выборы. За это Washington Post назвала политика "российским активом", а по Twitter с подачи телеведущего канала MSNBC Джо Скарборо разошелся хэштег #MoscowMitch – "Московский Митч". В соцсети появилось множество карикатур и коллажей, передает РИА Новости.

В одном из коллажей использован кадр из киноленты "Красная жара". Вместо лица Арнольда Шварценеггера подставлено лицо сенатора Макконелла.

When is Moscow Mitch going to be indicted?

Just because he’s the so-called leader of the senate doesn’t make him above the law.

There’s no OLC memo that says you can’t indict a sitting senator. #MoscowMitch #LockHimUp pic.twitter.com/jr4wRXyTQj