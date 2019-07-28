Трамп планирует объявить антифашистов США террористической организацией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность признания движения американских антифашистов террористической организацией. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в субботу, 27 июля.

Американский лидер отмечает, что рассматривается возможность объявить движение ANTIFA, состоящее из "сумасшедших трусливых леворадикалов, бьющих людей по голове бейсбольными битами", а также уличную банду MS-13 (она считается наиболее опасной в США) террористическими организациями. Как объяснил Трамп, в этом случае правоохранителям будет легче выполнять свою работу.

В июне текущего года в городе Портленд (штат Орегон, США) произошли уличные столкновения ультраправых демонстрантов из консервативного движения Proud Boys и антифашистов, которые пытались помешать им проводить акцию. В результате столкновений несколько человек получили травмы. Среди них – американский консервативный журналист Энди Нго, освещавший акцию. Позднее Трамп на различных мероприятиях не раз осуждал нападение антифашистов на представителя СМИ, напоминает ТАСС.

6 июля столкновение произошло между антифашистами и ультраправыми в Вашингтоне во время митинга, который также был организован Proud Boys. Но все обошлось без прямых столкновений – были лишь словесные перепалки. Кроме этого, антифашисты опрокинули несколько газетных стендов в центре столицы. Правоохранители делали протестующим замечания, но не вмешивались.

В США движение ANTIFA не является единой централизованной организацией. Этим термином обозначают всех антифашистов.