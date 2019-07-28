В Чили 40 тысяч литров дизельного топлива попали в окружающую среду

На юге Чили из-за инцидента на терминале горнодобывающей и сталелитейной компании САР порядка 40 тысяч литров дизельного топлива попали в окружающую среду, в том числе в океан. О ЧП сообщает телеканал 24 Орас.

Как уточняется, разлив топлива произошел на острове Гуарельо, который находится в Тихом океане на расстоянии 250 километров от города Пуэрто-Наталес.

Для устранения последствий аварии власти направили к месту происшествия два судна. Погодные условия пока препятствуют распространению топлива, передает ТАСС. По данным главы морского управления региона Рональда Бааша, суда прибудут к острову утром в воскресенье, 28 июля. Помимо специалистов, которые будут заниматься устранением последствий разлива, к месту ЧП отправился прокурор. Ему предстоит заняться расследованием случившегося.

На острове Гуарельо находятся крупные месторождения известняка, разработкой которых занимается компания САР.