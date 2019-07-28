Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов

В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста. 28 июля 1944 года белорусский фронт под командованием маршала Константина Рокоссовского выбил захватчиков из города. Торжества начались накануне.

Ветераны войны из разных белорусских городов приехали в Брестскую крепость, чтобы снова вспомнить боевых товарищей. Цитадель на минуту застыла в тишине. Они воевали на разных фронтах, но этот день для каждого одинаково дорог. Ровно 75 лет назад 28 июля войска 1 Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского вытеснили фашистских захватчиков из Бреста. Белоруссия была полностью освобождена.

"Это удивительно было – какое-то столпотворение, с хорошей точки зрения, — рассказывает ветеран Анатолий Авакумов о праздновании Победы. — Все ждали этого дня и вот он пришел- люди обнимались, целовались.

С территории Белоруссии летом 1941 года фашистская Германия начала свое вторжение на территорию Советского Союза. Брестскую крепость войска Вермахта планировали взять за полдня, но, понеся огромные потери, задержались здесь надолго. Гарнизон крепости продолжал сражаться в полном окружении больше месяца, так и не выбросив белый флаг.

В 1944 году долго удерживать город и крепость нацисты не смогли. Хотя к обороне готовились — Брест был крупным железнодорожным узлом, открывавшим путь на Варшаву.

"Здесь командование противника планировало создать новый рубеж обороны, — рассказывает Алексей Молочников, историк. — И в районе Бреста дислоцировалась крупная группировка — две танковые дивизии и семь пехотных, и другие части".

За время оккупации немцы превратили город и его окрестности в мощный укрепрайон. На подступах к Бресту были вырыты три линии траншей, все подходы густо заминированы. Подвалы жилых домов превратили в долговременные огневые точки. В систему обороны были включены и форты Брестской крепости.

Перед частями 1 Белорусского фронта стояла задача — одновременными ударами с флангов окружить всю Люблинско-Брестскую группировку противника и, уничтожив ее, выйти к Висле. И уже 27 июля Брест был зажат в кольцо частями 70-й и 28-й армий, которые к этому моменту освободили польские Хелм и Люблин. Бои за город завершились в течение дня.

Все три года оккупации республики в тылу врага действовали партизанские отряды. Местные жители как могли помогали Красной Армии. Таисия Козырь, будучи 13 летней девочкой, вместе с подругой помогала выносить с немецких складов в Бресте оружие в лес для партизан. "У нас была Лида Панченко, работала у немцев на складе оружия, — рассказывает она. – В три ряда стояли коробки с пистолетами. Она те, которые стояли к стене, вытаскивала. Я приходила, привязывала к бедру его и так выносила с Бреста оружие".

Белорусскую наступательную операцию под кодовым названием "Багратион" Красной армии удалось провести стремительно. За два месяца была полностью разгромлена немецкая группа армий Центр и освобождена не только Белоруссия, но и часть Прибалтики, и восточные районы Польши. Отсюда Советские войска пошли дальше на Запад, освобождая Европу.