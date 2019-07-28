В Амурской области власти предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводков

В Амурской области власти предложили ввести ЧС федерального уровня в связи с паводками. Об этом СМИ сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на внеочередном расширенном заседании регионального правительства в воскресенье, 28 июля.

Как уточняется, ущерб из-за паводков в Приамурье уже превысил 500 миллионов рублей, предстоят большие финансовые затраты на ликвидацию последствий удара стихии, передает ТАСС. Поэтому власти выступили с предложением обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России для принятия решения по введению ЧС федерального уровня на территории Амурской области.