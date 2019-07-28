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Паводок 21 минута назад
28 июля 201906:28
В Амурской области власти предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводков
В Амурской области власти предложили ввести ЧС федерального уровня в связи с паводками. Об этом СМИ сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на внеочередном расширенном заседании регионального правительства в воскресенье, 28 июля.
Как уточняется, ущерб из-за паводков в Приамурье уже превысил 500 миллионов рублей, предстоят большие финансовые затраты на ликвидацию последствий удара стихии, передает ТАСС. Поэтому власти выступили с предложением обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве России для принятия решения по введению ЧС федерального уровня на территории Амурской области.
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