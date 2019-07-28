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28 июля 201908:56

Российский боец Царукян добился первой победы в UFC

Валерий Шарифулин/ТАСС

В канадском городе Эдмонтон состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 240, в рамках которого российский боец Арман Царукян одержал свою первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он победил канадца Оливье Обина-Мерсье.

Царукян провел с соперником все три раунда и добился победы единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28. Это его второй бой в UFC. В своей дебютной встрече он потерпел поражение от Ислама Махачева на турнире в Санкт-Петербурге.

Всего за время своих выступлений в смешанных единоборствах Царукян одержал 14 побед при двух поражениях. Для Обины-Мерсье этот проигрыш стал пятым в карьере при 16 проведенных поединках.

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