Российский боец Царукян добился первой победы в UFC

В канадском городе Эдмонтон состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 240, в рамках которого российский боец Арман Царукян одержал свою первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он победил канадца Оливье Обина-Мерсье.

Царукян провел с соперником все три раунда и добился победы единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28. Это его второй бой в UFC. В своей дебютной встрече он потерпел поражение от Ислама Махачева на турнире в Санкт-Петербурге.

Всего за время своих выступлений в смешанных единоборствах Царукян одержал 14 побед при двух поражениях. Для Обины-Мерсье этот проигрыш стал пятым в карьере при 16 проведенных поединках.