Вдова Дадашева обвиняет рефери в халатности и намерена подать в суд

Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд и рефери Кенни Шевалье, который работал в ринге и судил бой между россиянином и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

"Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь. В ринге есть рефери, который должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, — написала вдова в Instagram-аккаунте Дадашева. – Он обязан остановить бой, если считает, что здоровью боксера нанесен ущерб. Рефери ни разу даже не подошел к Максу несмотря на количество пропущенных им ударов. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге".

Напомним, что после того, как бой был остановлен тренерским штабом Дадашева в 11 раунде, россиянин был госпитализирован. В больнице ему была проведена операция, но позже он скончался. Оперировавший его врач после операции пришел к выводу, что Дадашев во время боя перенес инсульт.