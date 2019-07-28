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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 32 минуты назад

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28 июля 201910:52

Талибы озвучили условие для начала прямых переговоров с Кабулом

фото: Global Look Press

Представители движения "Талибан" (запрещено в России) заявили, что не будут вести прямые переговоры с афганским правительством до объявления о выводе из Афганистана иностранных войск. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя талибов — представителя политического офиса "Талибана" в Катаре Сухэйля Шахина.

Накануне афганский госминистр по вопросам мирного урегулирования Абдул Салам Рахими заявил, что афганское правительство будет представлено делегацией из 15 человек на прямых переговорах с талибами "в ближайшие две недели".

Тем временем спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад заявил в "Твиттере", что внутриафганские переговоры, о которых "много разговоров в Кабуле", начнутся только после заключения Вашингтоном собственного соглашения с талибами. Такие переговоры, по словам Халилзада, будут проходить между "Талибаном" и всесторонней и эффективной национальной группой по переговорам, состоящей из высокопоставленных представителей правительства, представителей ключевых политических партий, гражданского общества и женщин.

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