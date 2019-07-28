Путин на "Рапторе" приветствовал участников главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского флота РФ. Российский флот отмечает 323-ю годовщину со дня своего образования.

В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова президент обошел на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде. Глава государства поприветствовал и поздравил их экипажи.

На параде в Петербурге по акватории Невы пройдут 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам, передает РИА Новости. Впервые в главном военно-морском параде примут участие фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий" и дизель-электрическая подлодка "Кронштадт".

На невском рейде примут участие в торжествах малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Иван Антонов", тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".

По завершении морской части парада над Сенатской площадью пролетят самолеты и вертолеты морской авиации. Это более 40 истребителей, заправщиков, летающих радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов РФ.

Ранее сообщалось, что на параде в честь Дня ВМФ в Севастополе присутствует премьер-министр России Дмитрий Медведев.