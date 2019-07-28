Крым готов наладить авиасообщение с Украиной

Крым готов наладить авиасообщение с любой страной, и Украина – не исключение. С таким заявлением выступил Алексей Черняк, председатель комитета местного парламента, отвечающего за туризм. Депутат добавил, что новая воздушная гавань Симферополя может принимать международные рейсы "со всех уголков мира".

Украинские власти решили прекратить авиасообщение с Россией в 2015-м, напоминает РИА Новости. Недавно соотечественники попросили Владимира Зеленского восстановить его, а также вернуть возможность ездить в Крым на поезде. Соответствующие петиции были размещены на сайте главы украинского государства. Как отметил Алексей Черняк, восстановление авиационного и железнодорожного сообщения выгодно, в первую очередь, самой Украине.