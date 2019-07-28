Уникальное вооружение и мужество: Россия готова дать отпор любому агрессору

Военно-морской флот России в этом году пополнят 15 новых кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

Глава государства отметил, что в России обновляется морская авиация, береговые войска, инфраструктура военно-морских база и восстановлена практика кругосветных походов.

Военно-морской флот России "способен дать достойный отпор любому агрессору", и гарантия этому – не только уникальное оружие, но и мужество и выучка флотских экипажей.

Способность отдать жизнь за других людей, отечество и корабль продемонстрировал экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море, заявил Путин. Он сравнил их подвиг с подвигом экипажа подлодки К-19, "спасшей мир от трагедии в советское время".