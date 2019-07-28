Эксперт: разрыв между бедными и богатыми сократился до 13 раз

Разрыв между доходами богатых и бедных россиян продолжает сокращаться: в 2000-м он составлял 34 раза, в 2005-м – 25, а в 2019-м – 13. Об этом РГ рассказала специалист РЭА имени Плеханова Елена Егорова.

В качестве причин этого процесса она отметила развитие промышленности и сокращение числа граждан, получающих меньше прожиточного минимума, до трех процентов. Эксперт выразила надежду, что положительная тенденция сохранится, и спрогнозировала рост зарплат высококвалифицированных специалистов.

Ранее Росстат назвал сумму в 47,5 тысячи рублей средней з/п по стране.