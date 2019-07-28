Владимир Кара-Мурза ушел из жизни в день своих именин

Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни в день своих именин. Об этом в "Твиттере" сообщил сын журналиста.

Дата и место прощания будут озвучены позже.

Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. Окончил истфак МГУ. В 1992-м пришел на телевидение. Работал на РГТРК "Останкино", НТВ, ТНТ, "ТВ-6", ТВС, RTVi, СОТ. Также трудился на "Эхе Москвы" и "Свободе", был колумнистом "Собеседника".