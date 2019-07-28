День ВМФ: завершились парады в Петербурге и Тартусе

В Санкт-Петербурге завершился главный военно-морской парад с участием кораблей четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России. Парад в северной столице принимал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ — президент Владимир Путин.

По словам президента, Военно-морской флот РФ в этом году пополнят 15 новых кораблей. Также в России обновляются морская авиация, береговые войска, инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов. Российский ВМФ, отметил Путин, способен дать достойный отпор любому агрессору, и гарантия этому – не только уникальное оружие, но и мужество и выучка флотских экипажей.



Сегодня в акватории Невы впервые прошли в парадном строю фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий" и дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". В параде приняли участие новейшие малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", морской тральщик "Иван Антонов".

На Кронштадтском рейде над Невой и Финским заливом пролетели самолеты-амфибии Бе-200, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 и многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения.

В параде в Петербурге участвовали более четырех тысяч военных, 43 надводных корабля и подводные лодки и 41 летательный аппарат, передает ТАСС. Парадный строй на Неве возглавил воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".

Тем временем в морском параде по случаю в День ВМФ в пункте базирования в сирийском Тартусе приняли участие подводная лодка и ракетные корабли России. На рейде Тартуса прошел парад кораблей и судов обеспечения постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В параде участвовали дизель-электрическая подлодка "Старый Оскол", фрегат "Адмирал Григорович" и сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Великий Устюг" и "Углич", другие суда и катера.

В авиационной части парада приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, а также вертолеты. Самолеты Воздушно-космических сил РФ пролетели над акваторией порта Тартус в парадном строю.

На борту фрегата "Адмирал Григорович" моряков экипажей кораблей наградили за отличные результаты в боевой подготовке, а завершился парад показательными выступлениями корабельной группы.