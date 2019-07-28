"Зенит" согласовал трансфер своего воспитанника из "Уфы"

Санкт-петербургский "Зенит" договорился о подписании контракта с защитником Даниилом Круговым, ныне выступающим за "Уфу". Детали сделки между сторонами не разглашаются. Ранее "Зенит" предлагал за игрока один миллион евро.

Права на 21-летнего футболиста теперь принадлежат сине-бело-голубым, однако по условиям соглашения он доиграет нынешний сезон в клубе из столицы Башкортостана, сообщает Чемпионат.Com. По окончании сезона футболист присоединится к "Зениту".

Круговой является воспитанником "Зенита". С 2015 по 2018 год он играл за вторую команду. Затем он покинул клубную систему и перешел в "Уфу". В сезоне 2018/19 Круговой принял участие в девяти встречах, в которых он отличился одним голом.