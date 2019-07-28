На сахалинский рыбный завод пришел медведь. Видео

В цех рыбоперерабатывающего предприятия пришел медведь. Работники испугались и выбежали из помещения, но дикий зверь, похоже, и сам не ожидал увидеть людей и дал деру.

Инцидент произошел в Охе 23 июля. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, и люди вскоре смогли вернуться к свое работе. А медведя и след простыл.