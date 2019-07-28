"Заеду к вам": президент пообщался с пострадавшими от паводка

Президент России Владимир Путин пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области. Люди приехали в качестве гостей на торжества по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

После главного военно-морского парада президент подошел к трибуне с семьями иркутян и немного поговорил с детьми и их родителями. Среди гостей был и Матвей Сафронов, с которым президент уже беседовал во время поездки в затопленные районы Иркутской области и позднее в Кремле.

Гости поделились с президентом впечатлениями и поблагодарили за приглашение на парад, передает РИА Новости. На прощание президент пообещал иркутянам, что "заедет к ним".

Тем временем в самой Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка эвакуируют жителей города Тулуна, ранее уже сильно пострадавшего от подтопления. По сообщению регионального управления МЧС, эвакуация населения проводится в ряде районов самого Тулуна и нескольких населенных пунктах Тулунского района, передает ТАСС.

По сообщению на сайте администрации Тулуна, в связи с обильным выпадением осадков в ближайшее время ожидается повышение уровня воды в реке Ия выше критических отметок. Жителей просят собрать личные вещи и документы и покинуть дома, отправившись в пункты временного размещения.