Олег Кононов получил ультиматум от руководства "Спартака"

Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

Речь идет о ближайших поединках красно-белых против "Динамо", двух играх против швейцарского "Туна" в квалификации Лиги Европы, а также против "Ахмата" и ЦСКА. При этом, как сообщает Еврофутбол.Ru, немедленная отставка Кононова произойдет в случае невыхода "спартаковцев" в следующий раунде Лиги Европы.

Напомним, что в текущем сезоне российской премьер-лиги "Спартак" сыграл три матча, в которых добился одной победы, единожды сыграл вничью и потерпел одно поражение. В активе клуба после трех туров 4 очка и промежуточное девятое место в таблице РПЛ.