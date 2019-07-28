"Он называл себя потомком Чингисхана": Венедиктов рассказал о жизни и болезни Кара-Мурзы

Блистательным публицистом, блистательным историком и блистательным другом назвал Владимира Кара-Мурзу-старшего главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Он все делал честно и до конца", — добавил Венедиктов.

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет утром в воскресенье в день своих именин. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший на своей странице в Twitter.

В последнее время Кара-Мурза тяжело болел, однако старался не пропускать эфиры и приходил на работу.

Венедиктов вспомнил, что Кара-Мурза называл себя потомком Чингисхана. У друзей даже были планы поехать в Монголию, однако этим планам не суждено было сбыться.

Союз журналистов России выразил соболезнования семье журналиста. Глава Союза Владимир Соловьев рассказал, что Кара-Мурза запомнился ему ярким и талантливым человеком.

О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно.

Владимир Кара-Мурза — старший — российский журналист, историк и радио- и телеведущий. Родился 24 октября 1959 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Один из основателей "старого НТВ", сотрудничал с рядом изданий, телеканалов и радиостанций.