Украинские "зомби-скотовозки" ужаснули соцсети

Блогеры ужаснулись состоянию украинских электричек на маршруте Киев – Казантин.

Бедные люди, кто вынужден ездить в этих "скотовозках", написала в Facebook Лора Манек и показала фотографию состава. Видно, что поезд проржавел, а его окна потемнели от грязи.

Под записью пользователи сети оставили множество комментариев. Они решили, что поезд пережил апокалипсис, и засомневались, что состав еще может двигаться.

Кто-то решил, что электричка похожа на поезд из фильма про зомби. Кто-то с издевкой заметил, что на фото представлен новый проект украинских железных дорог. И с гиперлупа от скорости просто слетела краска.