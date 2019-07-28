Американский боксер-чемпион пожертвует свыше 30 тысяч долларов в фонд Дадашева

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес не останется в стороне от недавней трагедии в боксе, в результате которой после боя скончался российский боксер Максим Дадашев. Рамирес пожертвует в фонд россиянина 30 тысяч долларов.

Американец выставит на аукцион свою экипировку: перчатки, обувь и иные вещи с титульного боя, в котором он победил другого боксера из США Мориса Хукера, сообщает ТАСС со ссылкой на журналиста Ланса Пагмира. С них он планирует выручить сумму около 30 тысяч долларов и именно эти деньги он и намерен передать в фонд.

Кроме того, этим Рамирес не ограничится и пожертвует также часть своего гонорара за минувший бой. Напомним, что фонд был организован компанией Top Rank. На данный момент взносы сделали 375 человек, а общая сумма собранных денег равна 33,9 тысяче долларов.