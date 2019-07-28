Глуховеря пожаловался "журналисту" и "Зеленскому" на российские козни и блогеров

Российские пранкеры разыграли главу днепропетровской областной полиции Виталия Глуховерю и выложили запись розыгрыша в интернет.

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) дозвонились до Глуховери. Вован представился журналистом и попросил прокомментировать видео, на котором генерал нарушил правила дорожного движения, а когда его задержали полицейские, вызвал спецназ. Глуховеря назвал этот ролик "кознями российской пропаганды"

Позднее второй пранкер Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского потребовал отчета о ситуации в области. Глуховеря начал юлить, оправдываться и жаловаться на блогеров. Однако в конце разговора, когда "президент" пригрозил увольнением, пообещал разобраться в ситуации.