Появились подробности стрельбы в Нью-Йорке и видео с места происшествия

В субботу в нью-йоркском районе Бруклин на вечеринке "День старожилов" произошла стрельба. Убит один человек, ранены двенадцать. Убийца не найден до сих пор.

Вечеринка "День старожилов" ежегодно проводится в Нью-Йорке, она посвящена бывшим игрокам в бейсбол и собирает сотни людей.

В этот раз "День старожилов" проводился при поддержке местных политиков в городском парке. Для пенсионеров и других гостей мероприятия был устроен концерт, проводились спортивные конкурсы и любительские состязания.

Hey @RepJeffries, JUST NOW, THERE ARE 7 PEOPLE SHOT, 2 LIKELY TO EXPIRE AT HEGEMAN AVE X CHRISTOPHER ST. INSTEAD OF BEING BUSY WITH IMPEACHMENT, CLEAN UP YOUR DISTRICT. pic.twitter.com/neQxmpCbD3 — J F (@JFNYC1) 28 июля 2019 г.

Вечером, около 23:00, в парке раздались выстрелы. Люди в панике побежали в разные стороны, часть посетителей пыталась спрятаться. Несколько человек в давке получили легкие травмы

К настоящему времени известно, что от пули умер 38-летний мужчина, еще двенадцать человек были ранены. Полиция нашла оружие из которого производились выстрелы, однако никого пока не задержала.

Правоохранительные органы пока что скупо комментируют ситуацию и не озвучивают версий произошедшего инцидента. О каких-либо задержаниях к настоящему времени не сообщается.