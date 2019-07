Появились подробности стрельбы в Нью-Йорке и видео с места происшествия

В субботу в нью-йоркском районе Бруклин на вечеринке "День старожилов" произошла стрельба. Убит один человек, ранены двенадцать. Убийца не найден до сих пор.

Вечеринка "День старожилов" ежегодно проводится в Нью-Йорке, она посвящена бывшим игрокам в бейсбол и собирает сотни людей.

В этот раз "День старожилов" проводился при поддержке местных политиков в городском парке. Для пенсионеров и других гостей мероприятия был устроен концерт, проводились спортивные конкурсы и любительские состязания.

Hey @RepJeffries, JUST NOW, THERE ARE 7 PEOPLE SHOT, 2 LIKELY TO EXPIRE AT HEGEMAN AVE X CHRISTOPHER ST. INSTEAD OF BEING BUSY WITH IMPEACHMENT, CLEAN UP YOUR DISTRICT. pic.twitter.com/neQxmpCbD3